Семь штурмовых групп россиян ликвидированы на Северо-Слобожанском направлении, - ГПСУ

Украинские пограничники сорвали очередную попытку наступления российских войск на Северо-Слобожанском направлении. В ходе боя были уничтожены семь штурмовых групп, техника и укрытия противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГПСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На Северо-Слобожанском направлении враг не прекращает попыток продвинуться вперед, бросая в бой небольшие штурмовые группы. Бойцы 4-го пограничного отряда в очередной раз сорвали планы захватчиков в районе населенного пункта Артильное", — говорится в сообщении.

В результате боевых действий уничтожены семь штурмовых групп, три автомобиля, обеспечивавших перемещение личного состава и подвоз ресурсов, а также три укрытия, где россияне пытались закрепиться и накопить силы.

Что этому предшествовало?

Операторы дронов пограничного подразделения "DESTRUCTION TEAM" нанесли серию результативных ударов по технике, средствам связи и живой силе российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники со стрелкового оружия сбили российский "Shahed". ВИДЕО