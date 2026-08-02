Сім штурмових груп росіян ліквідовано на Північно-Слобожанському напрямку, - ДПСУ
Українські прикордонники зірвали чергову спробу наступу російських військ на Північно-Слобожанському напрямку. Під час бою було ліквідовано сім штурмових груп, техніку та укриття противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДПСУ.
"На Північно-Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб просунутися вперед, кидаючи в бій малі штурмові групи. Бійці 4-го прикордонного загону вкотре зірвали плани загарбників на напрямку населеного пункту Артільне", - ідеться у повідомленні.
У результаті бойової роботи знищені сім штурмових груп, три автомобілі, які забезпечували переміщення особового складу та підвезення ресурсів, а також три укриття, де росіяни намагалися закріпитися та накопичити сили.
Що передувало?
Оператори дронів прикордонного підрозділу "DESTRUCTION TEAM" завдали серії результативних ударів по техніці, засобах зв'язку та живій силі російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.
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