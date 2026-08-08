Найактивніше піхотні групи РФ зараз діють на Харківському напрямку, - ДПСУ
Російські війська не полишають спроб розширити зону контролю на прикордонні Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
Піхотні групи РФ
За його словами, найактивніше російські війська зараз діють піхотними групами на Харківському напрямку.
"Броньованої техніки або колон техніки, які б намагалися штурмувати наші позиції, цього немає, але живим своїм м’ясом ворог продовжує діяти", - зазначив речник.
Демченко додав, що атакам передують численні артилерійські та дронові удари, а також застосування керованих авіабомб.
Противник знищується на підступах до кордону
Водночас українські сили у відповідь використовують артилерію та БпЛА, зокрема для ураження противника ще на підступах до кордону.
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