Найактивніше піхотні групи РФ зараз діють на Харківському напрямку, - ДПСУ

Російські війська не полишають спроб розширити зону контролю на прикордонні Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

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Піхотні групи РФ

За його словами, найактивніше російські війська зараз діють піхотними групами на Харківському напрямку.

"Броньованої техніки або колон техніки, які б намагалися штурмувати наші позиції, цього немає, але живим своїм м’ясом ворог продовжує діяти", - зазначив речник.

Демченко додав, що атакам передують численні артилерійські та дронові удари, а також застосування керованих авіабомб.

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Противник знищується на підступах до кордону

Водночас українські сили у відповідь використовують артилерію та БпЛА, зокрема для ураження противника ще на підступах до кордону.