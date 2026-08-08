РФ атакует ударными беспилотниками: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Вечером в субботу, 8 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Киевская область - реактивный БПЛА пролетел мимо Иванкова, курсом на Житомирскую область, - сообщалось в 17:19.
Группа реактивных БПЛА на севере Сумской области - курсом на Черниговскую область, - сообщалось в 17:36.
Запорожье - БПЛА в направлении города, - сообщалось в 18:04.
Группа реактивных БПЛА в Черниговской области - курсом на Киевскую область. Реактивный БПЛА в Киевской области мимо Барышевки, южным курсом, - сообщалось в 18:06
Реактивный БПЛА мимо Борисполя - курсом на г. Киев, - сообщалось в 18:10.
Киевская область - группа реактивных БПЛА направляется на Васильков, - сообщалось в 18:17.
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