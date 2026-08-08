РФ атакує ударними безпілотниками: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері суботи, 8 серпня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Київщина - реактивний БпЛА повз Іванків, курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 17:19.
Група реактивних БпЛА на півночі Сумщини - курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 17:36.
Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста, - повідомлялося о 18:04.
Група реактивних БпЛА на Чернігівщині - курсом на Київщину. Реактивний БпЛА на Київщині повз Баришівку, південним курсом, - повідомлялося о 18:06
Реактивний БпЛА повз Бориспіль - курсом на м.Київ, - повідомлялося о 18:10.
Київщина - група реактивних БпЛА на Васильків, - повідомлялося о 18:17.
Рух дронів на Житомирщину
Київщина - група реактивних БпЛА на Васильків, реактивний БпЛА повз Глеваху в північному напрямку, - повідомлялося о 18:31.
БпЛА на Київщині - курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 18:38.
Житомирщина - реактивний БпЛА повз Озерне, західним курсом, - повідомлялося о 18:50.
Реактивний БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини, - повідомлялося о 18:59.
Реактивний БпЛА на півночі Київщини - курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 19:09.
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