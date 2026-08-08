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Новости Падение дрона в Болгарии
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Дрон взорвался вблизи газопровода в Болгарии: в Минобороны страны заявляют, что БПЛА, вероятно, украинский

беспилотник

В субботу, 8 августа, в Болгарии недалеко от границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews и БНР.

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Место и обстоятельства взрыва

По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии с территории Румынии, после чего взорвался в 1000 метрах от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, недалеко от бывшего пограничного пункта Кардам между двумя странами.

Румынские пограничники зафиксировали шум беспилотника, после чего патруль болгарской пограничной полиции в районе Генерал-Тошево услышал сильный взрыв. Место падения дрона оперативно установили. Погибших или пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что ни болгарские, ни румынские власти не смогли зафиксировать дрон, когда он пролетал через их воздушное пространство. После инцидента болгарские власти решили усилить наблюдение в регионе.

Тип беспилотника

В Минобороны Болгарии заявили, что предварительный анализ обломков дрона свидетельствует о том, что, скорее всего, речь идет о дроне-приманке "Мая".

Дроны этого типа широко используются Вооруженными силами Украины, добавили в Минобороны Болгарии.

"На данный момент нет оснований полагать, что инцидент был преднамеренным", - подчеркнули в ведомстве.

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Автор: 

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Топ комментарии
+19
Флеш попереджав: русня давно збирає вцілілі та перехоплені українські дрони для якоїсь провокації
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08.08.2026 19:30 Ответить
+12
Ну звісно ***** , кацапи нінакого не нападають. НАТО засцяне
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08.08.2026 19:27 Ответить
+10
Кацапи під чужим прапором , що їм не зрозуміло,назбирали за час війни наші поранені дрони, тепер будуть тероризувати сирунів європейських.
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08.08.2026 19:36 Ответить

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