В Черном море у берегов Болгарии обнаружили беспилотник

Болгарские ВМС во время патрулирования Черного моря обнаружили дрейфующий беспилотник со сломанным крылом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Sofia Globe со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.

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Опасная находка в море

По данным ведомства, дрон нашли 21 июля примерно в 21 морской миле к востоку от города Ахтополь. Его обнаружили подразделения противоминной обороны ВМС, вышедшие из порта Бургас.

Для проверки объекта командир тактической группы направил турецкий минный тральщик "Акчай". Водолазы установили, что в воде находится беспилотный летательный аппарат со сломанным крылом.

При осмотре на корпусе не обнаружили боеприпасов. В то же время военные не исключили, что внутри могут находиться взрывчатые вещества.

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Решение об уничтожении объекта

Пока продолжалась операция, болгарский минный тральщик "Струма" и румынский "Думитреску" патрулировали район. Они отводили гражданские суда и предупреждали об опасности.

После доклада водолазов командующий группой противоминной обороны ВМС Болгарии Петар Димитров разрешил уничтожить объект.

"Военные не исключили, что внутри могут находиться взрывчатые вещества, поэтому приняли решение уничтожить беспилотник", - говорится в сообщении.

Операция завершилась успешно.

Это не первый подобный случай в Черном море. Ранее на побережье Турции обнаружили поврежденный беспилотник со взрывчаткой внутри. После осмотра саперы уничтожили его контролируемым подрывом. Визуально аппарат был похож на российский дрон "Гербера", однако его происхождение официально не подтвердили.

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