Болгария выходит из "Коалиции желающих", - премьер Радев
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в состав "Коалиции желающих", поддерживающей Украину.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
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Болгария, которая участвовала в предыдущих встречах коалиции, не была представлена на встрече в понедельник в Париже.
"Мы не участвуем в коалиции, которая выступает за продолжение финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической инициативе, которая в конечном итоге положит конец эскалации", - сказал Радев журналистам.
Издание отмечает, что этот шаг еще больше отдаляет Болгарию от большинства государств Европейского Союза, поддерживающих Украину.
Радев, открытый критик военной помощи Украине, неоднократно отвергал обвинения в том, что он занимает позицию России в войне, заявляя, что выступает за "прагматичные" отношения с Кремлем.
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