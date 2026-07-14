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Новости Коалиция желающих Сотрудничество с Болгарией
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Болгария выходит из "Коалиции желающих", - премьер Радев

Болгария выходит из Коалиции желающих: что известно?

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в состав "Коалиции желающих", поддерживающей Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Болгария, которая участвовала в предыдущих встречах коалиции, не была представлена на встрече в понедельник в Париже.

"Мы не участвуем в коалиции, которая выступает за продолжение финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической инициативе, которая в конечном итоге положит конец эскалации", - сказал Радев журналистам.

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Издание отмечает, что этот шаг еще больше отдаляет Болгарию от большинства государств Европейского Союза, поддерживающих Украину.

Радев, открытый критик военной помощи Украине, неоднократно отвергал обвинения в том, что он занимает позицию России в войне, заявляя, что выступает за "прагматичные" отношения с Кремлем.

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Автор: 

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Топ комментарии
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В сім'ї Еврогнидів поповнення!...
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14.07.2026 12:21 Ответить
+5
Дуже багато болгари допомогли, особливо коли вичеркнули із санкцій ЄС Кирила (Гундяя) і власника нафтянки кцапії. Але владі не до болгапр, щоб там проводити робьоту, їм головне щоб Верховний Суд не зняв санкції із Порошенко, бо той переможе Потуждного в пе5ршому турі виборів.
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14.07.2026 12:22 Ответить
+5
Старі консерви вибухають все частіше!
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14.07.2026 12:25 Ответить

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