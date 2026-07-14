Болгарія виходить із "Коаліції охочих", - прем’єр Радев

Прем'єр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не входитиме до складу "Коаліції охочих", що підтримує Україну.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Болгарія, яка брала участь у попередніх зустрічах коаліції, не мала свого представника на зустрічі в понеділок у Парижі.

"Ми не беремо участі в коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній ініціативі, яка зрештою покладе край ескалації", - сказав Радев журналістам.

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Видання зазначає, що цей крок ще більше віддаляє Болгарію від більшості держав Європейського Союзу, що підтримують Україну.

Радев, відвертий критик військової допомоги Україні, неодноразово відкидав звинувачення у зайнятті позиції Росії у війні, заявляючи, що він виступає за "прагматичні" відносини з Кремлем.

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