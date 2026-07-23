У Чорному морі біля Болгарії виявили безпілотник

Болгарські ВМС під час патрулювання Чорного моря виявили дрейфуючий безпілотник зі зламаним крилом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Sofia Globe з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.

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Небезпечна знахідка у морі

За даними відомства, дрон знайшли 21 липня приблизно за 21 морську милю на схід від міста Ахтополь. Його виявили підрозділи протимінної оборони ВМС, які вийшли з порту Бургас.

Для перевірки об’єкта командир тактичної групи направив турецький мінний тральщик Акчай. Водолази встановили, що у воді перебуває безпілотний літальний апарат зі зламаним крилом.

Під час огляду на корпусі не знайшли боєприпасів. Водночас військові не виключили, що всередині можуть бути вибухові речовини.

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Рішення про знищення об’єкта

Поки тривала операція, болгарський мінний тральщик Струма та румунський Думітреску патрулювали район. Вони відводили цивільні судна та попереджали про небезпеку.

Після доповіді водолазів командувач групи протимінної оборони ВМС Болгарії Петар Димитров дозволив знищити об’єкт.

"Військові не виключили, що всередині можуть перебувати вибухові речовини, тому ухвалили рішення знищити безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Операція завершилася успішно.

Це не перший подібний випадок у Чорному морі. Раніше на узбережжі Туреччини виявили пошкоджений безпілотник із вибухівкою всередині. Після огляду сапери знищили його контрольованим підривом. Візуально апарат був схожий на російський дрон Гербера, однак його походження офіційно не підтвердили.

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