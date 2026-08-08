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Новини Падіння дрона в Болгарії
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Дрон вибухнув поблизу газопроводу у Болгарії: у Міноборони країни кажуть, що БпЛА, ймовірно, український

безпілотник

У суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Euronews та БНР.

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Місце та обставини вибуху

За словами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радева, безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії з Румунії, після чого вибухнув за 1000 метрів від компресорної станції Трансбалканського газопроводу, поблизу колишнього прикордонного пункту Кардам між двома країнами.

Румунські прикордонники зафіксували шум безпілотника, після чого патруль болгарської прикордонної поліції в районі Генерал-Тошево почув сильний вибух. Місце падіння дрона оперативно встановили. Загиблих чи постраждалих внаслідок інциденту немає.

Зазначається, що ні болгарська, ні румунська влада не змогли зафіксувати дрон, коли він проходив через їхні повітряні простори. Після інциденту болгарська влада вирішила посилити спостереження в регіоні.

Тип безпілотника

У Міноборони Болгарії заявили, що попередній аналіз уламків дрона свідчить, що, найімовірніше, йдеться про дрон-приманку "Мая".

Дрони цього типу широко використовуються Збройними силами України, додали в Міноборони Болгарії.

"Наразі немає підстав вважати, що інцидент був навмисним", – наголосили у відомстві.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5752) Болгарія (626)
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Топ коментарі
+8
Флеш попереджав: русня давно збирає вцілілі та перехоплені українські дрони для якоїсь провокації
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08.08.2026 19:30 Відповісти
+5
Ну звісно ***** , кацапи нінакого не нападають. НАТО засцяне
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08.08.2026 19:27 Відповісти
+3
Кацапи під чужим прапором , що їм не зрозуміло,назбирали за час війни наші поранені дрони, тепер будуть тероризувати сирунів європейських.
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08.08.2026 19:36 Відповісти

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