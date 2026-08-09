"Все больше жертв среди детей": Папа Лев XIV в очередной раз призвал к прекращению российско-украинской войны

В воскресенье, 9 августа, Папа Римский Лев XIV во время выступления перед верующими призвал международное сообщество положить конец российско-украинской войне.

Об этом пишет агентствоReuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв понтифика

Папа Римский заявил, что трагические инциденты множатся и приводят к "все большему числу жертв среди гражданского населения, в частности среди детей".

"Я еще раз обращаюсь с искренним призывом к соблюдению международного гуманитарного права и прекращению атак на гражданские объекты с обеих сторон", — заявил понтифик.

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