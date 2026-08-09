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Новости Прекращение войны Прекращение огня между Украиной и РФ
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"Все больше жертв среди детей": Папа Лев XIV в очередной раз призвал к прекращению российско-украинской войны

Папа Римский Лев XIV

В воскресенье, 9 августа, Папа Римский Лев XIV во время выступления перед верующими призвал международное сообщество положить конец российско-украинской войне.

Об этом пишет агентствоReuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв понтифика 

Папа Римский заявил, что трагические инциденты множатся и приводят к "все большему числу жертв среди гражданского населения, в частности среди детей".

"Я еще раз обращаюсь с искренним призывом к соблюдению международного гуманитарного права и прекращению атак на гражданские объекты с обеих сторон", — заявил понтифик.

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Автор: 

война в Украине (8932) Лев 14 (71)
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Топ комментарии
+11
Тримач путлерівського общака.
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09.08.2026 16:44 Ответить
+10
гадський Папа
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09.08.2026 16:34 Ответить
+8
Упродовж 26 років прутін-****** убиває щоденно ДІТЕЙ, а папи Римські, всього лише «глибоко зтурбовані»- за тисячі УБИТИХ ним ДІТЕЙ!!
Так і «турбуються» позмінно, упродовж 26 років…, разом з грошима від агента кдб гуньдяєва, падєльніка убивці-маніяка ******!!!
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09.08.2026 17:07 Ответить

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