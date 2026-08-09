"Все больше жертв среди детей": Папа Лев XIV в очередной раз призвал к прекращению российско-украинской войны
В воскресенье, 9 августа, Папа Римский Лев XIV во время выступления перед верующими призвал международное сообщество положить конец российско-украинской войне.
Об этом пишет агентствоReuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Призыв понтифика
Папа Римский заявил, что трагические инциденты множатся и приводят к "все большему числу жертв среди гражданского населения, в частности среди детей".
"Я еще раз обращаюсь с искренним призывом к соблюдению международного гуманитарного права и прекращению атак на гражданские объекты с обеих сторон", — заявил понтифик.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так і «турбуються» позмінно, упродовж 26 років…, разом з грошима від агента кдб гуньдяєва, падєльніка убивці-маніяка ******!!!