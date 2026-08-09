"Дедалі більше жертв серед дітей": Папа Лев XIV вкотре закликав до завершення російсько-української війни
У неділю, 9 серпня, Папа Римський Лев XIV під час виступу перед вірянами закликав міжнародну спільноту покласти край російсько-української війни.
Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Заклик понтифіка
Папа Римський заявив, що трагічні інциденти множаться та спричиняють "дедалі більшу кількість жертв серед цивільного населення, зокрема серед дітей".
"Я ще раз звертаюся з щирим закликом до дотримання міжнародного гуманітарного права та припинення атак на цивільні об’єкти з обох боків",- заявив понтифік.
Топ коментарі
+11 Огусто
показати весь коментар09.08.2026 16:44 Відповісти Посилання
+10 Yriii Yriii #538882
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+9 Michael Esman
показати весь коментар09.08.2026 17:14 Відповісти Посилання
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