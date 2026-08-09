"Дедалі більше жертв серед дітей": Папа Лев XIV вкотре закликав до завершення російсько-української війни

У неділю, 9 серпня, Папа Римський Лев XIV під час виступу перед вірянами закликав міжнародну спільноту покласти край російсько-української війни.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик понтифіка

Папа Римський заявив, що трагічні інциденти множаться та спричиняють "дедалі більшу кількість жертв серед цивільного населення, зокрема серед дітей".

"Я ще раз звертаюся з щирим закликом до дотримання міжнародного гуманітарного права та припинення атак на цивільні об’єкти з обох боків",- заявив понтифік.

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