УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16696 відвідувачів онлайн
Новини Удар по Києво-Печерській лаврі
376 8

"Потрібен діалог і мир": Папа Лев XIV відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Папа Римський Лев XIV

Папа Лев XIV закликав вірян у всьому світі молитися за завершення війни в Україні після російського обстрілу Києво-Печерської лаври. Він наголосив на численних жертвах, руйнуванні культурної спадщини та потребі відновлення діалогу для досягнення справедливого і тривалого миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Папи Римського в X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об’єкти культурної спадщини знищені вогнем", - пише він.

Папа Лев XIV наголосив, що солідарний з пораненими й тими, хто оплакує своїх близьких, а також тими, хто "посеред насильства продовжує відважно служити життю".

Також дивіться: У Лаврі після російської атаки відновив роботу один із найдавніших храмів Києва. ФОТОрепортаж

"Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир", - написав Папа Римський.

Що передувало

  •  Унаслідок обстрілу Києва 15 червня зазнала пошкоджень

    Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

  • Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.
  • Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
  • Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Києво-Печерській лаврі: збитки оцінили у понад 500 млн грн, відновлення триватиме 2 роки

Автор: 

Лавра (331) Папа Римський Лев 14 (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Імпотенти.
показати весь коментар
17.06.2026 19:02 Відповісти
Не міг сказати: "Трамп, *****, я тебе прокляну і домовлюся з чортами у аду, щоб тобі там персональну пательню підготували, якщо не даси України Томагавки, Патріоти та ліцензію на іх виготовлення!"
показати весь коментар
17.06.2026 19:04 Відповісти
Трамп атеїст і ворогує з цим Папою. З попереднім він би подружився.


показати весь коментар
17.06.2026 19:19 Відповісти
Чому Папа не почне діалог з Сатаною, щоб врешті-решт досягти з ним миру?
показати весь коментар
17.06.2026 19:04 Відповісти
Потрібна плаха для дегенерата путлера, репарації для раші, розчленування її на частини, ліквідація її ядерного потенціалу і...БУДЕ МІЦНИЙ МИР! (Після цього можно буде всім зосередитись на Вінні Пухе та Рокет-мене)
показати весь коментар
17.06.2026 19:07 Відповісти
Та разве так ПАПЫ реагируют, ПАПА бы за это сразу по шее дал....
показати весь коментар
17.06.2026 19:21 Відповісти
Капітан Очевидність. Але, чесно сказати це кращий Папа за попереднього, який взагалі ледь не в Москву їздив.
показати весь коментар
17.06.2026 19:24 Відповісти
Діалог, б.... Подивимось на діалог, коли вас рашка накриє ракетно- шахедним тазом!
показати весь коментар
17.06.2026 20:07 Відповісти
 
 