"Потрібен діалог і мир": Папа Лев XIV відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі
Папа Лев XIV закликав вірян у всьому світі молитися за завершення війни в Україні після російського обстрілу Києво-Печерської лаври. Він наголосив на численних жертвах, руйнуванні культурної спадщини та потребі відновлення діалогу для досягнення справедливого і тривалого миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Папи Римського в X.
"Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об’єкти культурної спадщини знищені вогнем", - пише він.
Папа Лев XIV наголосив, що солідарний з пораненими й тими, хто оплакує своїх близьких, а також тими, хто "посеред насильства продовжує відважно служити життю".
"Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир", - написав Папа Римський.
Що передувало
- Унаслідок обстрілу Києва 15 червня зазнала пошкоджень
Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.
- Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.
- Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.
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