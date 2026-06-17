У Лаврі після російської атаки відновив роботу один із найдавніших храмів Києва. ФОТОрепортаж

У Києві після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього обстрілу відновила роботу церква Спаса на Берестові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

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Повернення святині до життя

Храм, який входить до складу заповідника, відкрили для відвідувачів 17 червня. На території комплексу ще тривають обстеження та роботи після пошкоджень, яких пам’ятка зазнала під час атаки в ніч на 15 червня.

Попри це, саму церкву вже підготували до прийому гостей.

Церква Спаса на Берестові є однією з найдавніших святинь Києва. Вона розташована поруч із Національним музеєм Голодомору-Геноциду. Храм стоїть на місці колишньої княжої резиденції Берестове, де у 1015 році помер князь Володимир Великий.

Що збереглося всередині храму

Споруда поєднує в собі елементи різних епох — від XII до XIX століття. Усередині збереглися цінні історичні пам’ятки, які знову доступні для огляду:

фрески княжої доби XII століття;

розписи грецьких майстрів XVII століття;

прижиттєвий портрет митрополита Петра Могили.







Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Найбільше постраждав Київ. Було зафіксовано влучання на території Києво-Печерської лаври, де виникла пожежа та загорівся дах Успенського собору.

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