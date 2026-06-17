В Лавре после российской атаки возобновил работу один из древнейших храмов Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве после устранения первоочередных последствий недавнего обстрела возобновила работу церковь Спаса на Берестове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Возрождение святыни
Храм, входящий в состав заповедника, открыли для посетителей 17 июня. На территории комплекса еще продолжаются обследования и работы по устранению повреждений, которые памятник получил во время атаки в ночь на 15 июня.
Несмотря на это, саму церковь уже подготовили к приему гостей.
Церковь Спаса на Берестове — одна из древнейших святынь Киева. Она расположена рядом с Национальным музеем Голодомора-геноцида. Храм стоит на месте бывшей княжеской резиденции Берестове, где в 1015 году скончался князь Владимир Великий.
Что сохранилось внутри храма
Здание сочетает в себе элементы разных эпох — от XII до XIX века. Внутри сохранились ценные исторические памятники, которые вновь доступны для осмотра:
- фрески княжеской эпохи XII века;
- росписи греческих мастеров XVII века;
- прижизненный портрет митрополита Петра Могилы.
Напомним, в ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Украину. Больше всего пострадал Киев. Были зафиксированы попадания на территории Киево-Печерской лавры, где возник пожар и загорелась крыша Успенского собора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль