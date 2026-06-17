В Лавре после российской атаки возобновил работу один из древнейших храмов Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве после устранения первоочередных последствий недавнего обстрела возобновила работу церковь Спаса на Берестове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

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Возрождение святыни

Храм, входящий в состав заповедника, открыли для посетителей 17 июня. На территории комплекса еще продолжаются обследования и работы по устранению повреждений, которые памятник получил во время атаки в ночь на 15 июня.

Несмотря на это, саму церковь уже подготовили к приему гостей.

Церковь Спаса на Берестове — одна из древнейших святынь Киева. Она расположена рядом с Национальным музеем Голодомора-геноцида. Храм стоит на месте бывшей княжеской резиденции Берестове, где в 1015 году скончался князь Владимир Великий.

Что сохранилось внутри храма

Здание сочетает в себе элементы разных эпох — от XII до XIX века. Внутри сохранились ценные исторические памятники, которые вновь доступны для осмотра:

фрески княжеской эпохи XII века;

росписи греческих мастеров XVII века;

прижизненный портрет митрополита Петра Могилы.







Напомним, в ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Украину. Больше всего пострадал Киев. Были зафиксированы попадания на территории Киево-Печерской лавры, где возник пожар и загорелась крыша Успенского собора.

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