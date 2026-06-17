"Нужен диалог и мир": Папа Лев XIV отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре

Папа Лев XIV призвал верующих во всем мире молиться о прекращении войны в Украине после российского обстрела Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул многочисленные жертвы, разрушение культурного наследия и необходимость возобновления диалога для достижения справедливого и прочного мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Папы Римского в X.

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"Поступают мучительные известия о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Множество невинных жертв, убитые спасатели, церкви и объекты культурного наследия уничтожены огнем", — пишет он.

Папа Лев XIV подчеркнул, что солидарен с ранеными и теми, кто оплакивает своих близких, а также с теми, кто "посреди насилия продолжает отважно служить жизни".

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"Прошу всех молиться о том, чтобы эта война закончилась. Давайте просим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир", — написал Папа Римский.

Что предшествовало

Вследствие обстрела Киева 15 июня пострадала Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной российский удар, в результате которого пострадала территория Киево-Печерской Лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.

От руководства Секретариата ЮНЕСКО потребовали жесткой и четкой реакции, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после нападения на Киево-Печерскую лавру.

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