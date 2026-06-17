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Новости Удар по Киево-Печерской лавре
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"Нужен диалог и мир": Папа Лев XIV отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре

Папа Римский Лев XIV

Папа Лев XIV призвал верующих во всем мире молиться о прекращении войны в Украине после российского обстрела Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул многочисленные жертвы, разрушение культурного наследия и необходимость возобновления диалога для достижения справедливого и прочного мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Папы Римского в X.

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"Поступают мучительные известия о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Множество невинных жертв, убитые спасатели, церкви и объекты культурного наследия уничтожены огнем", — пишет он.

Папа Лев XIV подчеркнул, что солидарен с ранеными и теми, кто оплакивает своих близких, а также с теми, кто "посреди насилия продолжает отважно служить жизни".

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"Прошу всех молиться о том, чтобы эта война закончилась. Давайте просим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир", — написал Папа Римский.

Что предшествовало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Киево-Печерской лавре: ущерб оценили в более чем 500 млн грн, восстановление продлится 2 года

Автор: 

Лавра (451) Лев 14 (71)
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17.06.2026 19:02 Ответить
Не міг сказати: "Трамп, *****, я тебе прокляну і домовлюся з чортами у аду, щоб тобі там персональну пательню підготували, якщо не даси України Томагавки, Патріоти та ліцензію на іх виготовлення!"
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17.06.2026 19:04 Ответить
Трамп атеїст і ворогує з цим Папою. З попереднім він би подружився.


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17.06.2026 19:19 Ответить
Чому Папа не почне діалог з Сатаною, щоб врешті-решт досягти з ним миру?
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17.06.2026 19:04 Ответить
Потрібна плаха для дегенерата путлера, репарації для раші, розчленування її на частини, ліквідація її ядерного потенціалу і...БУДЕ МІЦНИЙ МИР! (Після цього можно буде всім зосередитись на Вінні Пухе та Рокет-мене)
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17.06.2026 19:07 Ответить
Та разве так ПАПЫ реагируют, ПАПА бы за это сразу по шее дал....
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17.06.2026 19:21 Ответить
Капітан Очевидність. Але, чесно сказати це кращий Папа за попереднього, який взагалі ледь не в Москву їздив.
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17.06.2026 19:24 Ответить
Діалог, б.... Подивимось на діалог, коли вас рашка накриє ракетно- шахедним тазом!
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17.06.2026 20:07 Ответить
Вони по тебе ракетами , дронами й бомбами , а ти їм промонуєшь "діалог й мир" . Крім Павла Войтили жодний папа з часів Александра Шестого не змінився ... Спом"ятаймо, як папа Иоан 12 -- 70 років тому допомогав нацистким злочинцям тікати по "вовчим тропам" а Латинську Америку ...

Справжній віруючий християнин вже давно назвав би ***** його іменем : 666 - сатана ... Може папа за "діалог й мир" з сатаною ?!!!
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17.06.2026 20:40 Ответить
 
 