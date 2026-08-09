Фигурант "дела адвокатов-хакеров" подал иск против ZN.UA и журналистки Инны Ведерниковой

Бывший заместитель главного военного прокурора и один из подозреваемых по так называемому "делу адвокатов-хакеров" Дмитрий Борзых подал иск против ZN.UA и журналистки Инны Ведерниковой.

Об этом сообщило ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

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Претензии истца

Борзых требует признать недостоверной информацию из расследования издания "Дело адвокатов-хакеров. Как НАБУ выявило паразитов" и ряда последующих публикаций. Отдельные претензии касаются публикации его имени в качестве подозреваемого до вступления в законную силу обвинительного приговора.

Также он просит взыскать с ответчиков почти 800 тысяч гривен судебных расходов, из которых 300 тысяч — на юридическую помощь, хотя сам является практикующим адвокатом.

Дело НАБУ

Издание напомнило, что в 2025 году НАБУ объявило о подозрении в отношении трех адвокатов компании "Гарантия ваших прав", среди которых Дмитрий Борзых.

По данным следствия, они имели несанкционированный доступ к материалам как минимум 100 уголовных дел правоохранительных органов, в частности около 30 дел НАБУ, касающихся коррупции на высшем уровне. Именно это стало предметом расследования ZN.UA.

В ходе подготовки правовой позиции адвокаты ZN.UA обратились в НАБУ. Бюро подтвердило, что Дмитрий Борзых имеет статус подозреваемого.

НАБУ также напомнило о позиции Верховного Суда: споры относительно опровержения информации органов досудебного расследования не могут рассматриваться в рамках гражданского процесса. Такую оценку можно дать только в рамках уголовного производства.

По мнению представителей ZN.UA, Борзых фактически пытается получить в рамках гражданского процесса оценку обстоятельств, являющихся предметом уголовного производства НАБУ.

Признаки SLAPP

Представитель ZN.UA, адвокат Евгений Воробьев, считает, что иск Борзых имеет признаки SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) — стратегического иска, направленного на оказание давления на журналистов посредством судебных процедур и финансовых требований.

Дело рассматривает Печерский районный суд Киева. Первое судебное заседание назначено на 10 августа. Представитель Инны Ведерниковой, адвокат Роман Васильняк, отмечает, что стороны в этом процессе находятся в неравных условиях.

"Судебная карусель"

Кроме того, в ZN.UA обращают внимание на признаки "судебной карусели" во время автоматического распределения дела в Печерском райсуде.

Первый иск система распределила судье Татьяне Ильевой. На следующий день его вернули по заявлению истца. Еще до официального обнародования этого постановления Борзых подал новый иск с теми же требованиями.

Второй иск попал к судье Евгению Хайнацкому, который заявил самоотвод из-за личного знакомства с Борзых. После перераспределения дело снова попало к Ильевой, которая также заявила самоотвод. В итоге для автоматического распределения остались два судьи — Сергей Вовк и Алексей Соколов. Дело получил Соколов.

ZN.UA также ранее сообщало, что председатель Печерского районного суда Руслан Козлов является кумом Борзых.

Угроза свободе слова и позиция редакции

В редакции ZN.UA заявили, что рассматривают этот иск не как частный конфликт Дмитрия Борзых с журналисткой или редакцией. Журналисты убеждены, что речь идет о гораздо большем — о праве СМИ выполнять свою работу, а общества — знать, кого и в чем подозревают в делах о топовой коррупции.

Редакция издания отмечает, что принципиальным для них является одно из требований Борзых — относительно публикации его имени в качестве подозреваемого. Часть 4 статьи 296 Гражданского кодекса Украины разрешает обнародовать имя подозреваемого или обвиняемого до вынесения обвинительного приговора только с его согласия. В 2025 году Верховный Суд подтвердил буквальное применение этой нормы: публичный статус лица и общественный интерес сами по себе не дают СМИ права называть его имя.

Журналисты заявляют, что такой подход противоречит европейским стандартам, где свобода слова в делах, касающихся публичных лиц, является приоритетной.

"Европейский стандарт защищает человека от признания виновным до вынесения приговора, но не устанавливает для СМИ абсолютного запрета на упоминание имени подозреваемого независимо от его статуса и общественного интереса. А в делах, касающихся публичных лиц и коррупции на высшем уровне, европейская практика исходит из приоритетного значения свободы слова и общественного интереса", — говорится в заявлении ZN.UA.

Журналисты добавляют, что ситуацию усугубляют законодательные инициативы по ограничению коммуникации правоохранительных органов о резонансных уголовных делах.

"Прикрываясь европейскими нормами о защите политиков от травли, депутаты пытаются ограничить публичные сообщения правоохранительных органов об уголовных делах. Если правоохранителям запретят рассказывать о резонансных делах, а СМИ не смогут называть их фигурантов, журналистов и общество просто загонят в "слепую зону". Чтобы общество формально знало о борьбе с коррупцией, но не знало, что на самом деле происходит и кого это касается", — заявили в ZN.UA.

Сочетание запрета для СМИ называть фигурантов с нормами законодательства, которые позволяют адвокатам годами затягивать рассмотрение дел, создает инструмент, позволяющий фигурантам громких коррупционных дел уходить от ответственности, добавили в редакции.

Дело Дмитрия Борзых

Напомним, что в 2025 году НАБУ и САП сообщили двум адвокатам и фактическому руководителю адвокатского объединения о подозрении в несанкционированном доступе к закрытой части Единого государственного реестра судебных решений (ЕГРСР).

В апреле 2025 года ВАКС наложил на подозреваемого адвоката Дмитрия Борзых залог в размере 10 млн грн.

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