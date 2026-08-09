Зеленский анонсировал новые дипломатические контакты с целью получения пакетов ПВО
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых международных контактов по поставкам комплексов ПВО для Украины.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Усиление защиты воздушного пространства
"На этой неделе у нас будут новые контакты с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради комплексов ПВО — для защиты нашего государства, наших людей", — сказал глава государства.
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