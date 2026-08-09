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Новости ПВО Украины дефицит ракет для систем ПВО
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Зеленский анонсировал новые дипломатические контакты с целью получения пакетов ПВО

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых международных контактов по поставкам комплексов ПВО для Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Усиление защиты воздушного пространства

"На этой неделе у нас будут новые контакты с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради комплексов ПВО — для защиты нашего государства, наших людей", — сказал глава государства.

Читайте также: США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot, но их все равно недостаточно, — Зеленский (обновлено)

Автор: 

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Топ комментарии
+5
Тримайте мене семеро, бо все анонсую й анонсую!
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09.08.2026 21:06 Ответить
+4
Анонсист, ти мене називала,
Анонсист, і тому ми не пара!
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09.08.2026 21:08 Ответить
+4
Як вже ******* ця шмаркля...тьфу...лядь...
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09.08.2026 22:11 Ответить

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