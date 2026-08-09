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Зеленський анонсував нові дипломатичні контакти заради пакетів ППО

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових міжнародних контактів щодо постачання пакетів ППО для України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Посилення захисту неба

"На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО – для захисту нашої держави, наших людей",- сказав глава держави.

Читайте також: США щомісяця надаватимуть Україні ракети для Patriot, але їх все одно недостатньо, - Зеленський (оновлено)

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ППО (4368) допомога (7979)
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Топ коментарі
+5
Тримайте мене семеро, бо все анонсую й анонсую!
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09.08.2026 21:06 Відповісти
+4
Анонсист, ти мене називала,
Анонсист, і тому ми не пара!
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09.08.2026 21:08 Відповісти
+4
Як вже ******* ця шмаркля...тьфу...лядь...
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09.08.2026 22:11 Відповісти

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