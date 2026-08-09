Зеленський анонсував нові дипломатичні контакти заради пакетів ППО
Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових міжнародних контактів щодо постачання пакетів ППО для України.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Посилення захисту неба
"На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО – для захисту нашої держави, наших людей",- сказав глава держави.
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Анонсист, і тому ми не пара!