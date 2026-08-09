В Киеве с 10 августа ограничат движение по проспектам Голосеевскому и Романа Шухевича из-за проведения ремонтных работ
В Киеве с 10 августа будет частично ограничено движение транспорта на двух проспектах в связи с ремонтными работами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КГГА.
Где перекроют дороги и на какое время
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" уточнили, что работы будут проводиться в Голосеевском и Деснянском районах.
На Голосеевском проспекте ограничения продлятся с 10 августа по 20 сентября. Ремонт будет проводиться на участке от площади Голосеевской до улицы Васильковской.
На проспекте Романа Шухевича движение частично ограничат с 10 августа по 1 сентября. Работы будут проводиться на участке от улицы Рональда Рейгана до пересечения с улицей Оноре де Бальзака. Дорожники будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00.
- Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировано повторное загрязнение на Кирилловском озере после атаки РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль