В Киеве с 10 августа ограничат движение по проспектам Голосеевскому и Романа Шухевича из-за проведения ремонтных работ

В Киеве с 10 августа будет частично ограничено движение транспорта на двух проспектах в связи с ремонтными работами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КГГА.

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Где перекроют дороги и на какое время

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" уточнили, что работы будут проводиться в Голосеевском и Деснянском районах.

На Голосеевском проспекте ограничения продлятся с 10 августа по 20 сентября. Ремонт будет проводиться на участке от площади Голосеевской до улицы Васильковской.

На проспекте Романа Шухевича движение частично ограничат с 10 августа по 1 сентября. Работы будут проводиться на участке от улицы Рональда Рейгана до пересечения с улицей Оноре де Бальзака. Дорожники будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00.

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