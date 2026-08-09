У Києві з 10 серпня обмежать рух проспектами Голосіївським та Романа Шухевича через проведення ремонтних робіт

У Києві з 10 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту на двох проспектах через ремонтні роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА.

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Де перекриють дороги і на який час

У комунальній корпорації "Київавтодор" уточнили, що роботи проходитимуть у Голосіївському та Деснянському районах.

На Голосіївському проспекті обмеження триватимуть з 10 серпня до 20 вересня. Ремонт виконуватимуть на ділянці від площі Голосіївської до вулиці Васильківської.

На проспекті Романа Шухевича рух частково обмежать з 10 серпня до 1 вересня. Роботи проводитимуть на відрізку від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Дорожники працюватимуть щодня з 8:00 до 17:00.

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