Зафіксовано повторне забруднення на озері Кирилівське в Києві після атаки РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки в ніч на 8 серпня у Києві на озері Кирилівське та струмку Сирець зафіксовано повторне незначне забруднення нафтопродуктами.

Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Ситуацію ускладнили значні атмосферні опади та стрімке підвищення рівня води у струмку і водоймі. Через це відбулося обривання всіх загороджувальних бонів, які використовуються для локалізації забруднення.

Повідомляється, що КП "Плесо" оперативно вжило необхідних заходів для відновлення системи локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення.

Зокрема, працівники підприємства: видалили три сорбуючі бони зі струмка Сирець; повністю відновили затримуючий бон у гирлі струмка Сирець; звернулися по допомогу до підрозділів ДСНС міста Києва, які оперативно долучилися до робіт та відновили й надійно закріпили великий затримуючий (розподільчий) бон.

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Зазначається, що цей бон розділяє озеро Кирилівське та сприяє локалізації забрудненої емульсії у північній частині водойми, не допускаючи її подальшого поширення.

Відбір проб води

Водночас фахівці КП "Плесо" провели відбір проб води для лабораторних досліджень. Отримані результати будуть використані для подальшого моніторингу стану озера Кирилівське та струмка Сирець.

КП "Плесо" продовжує контролювати ситуацію та за необхідності вживатиме додаткових заходів для локалізації та ліквідації наслідків забруднення.

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