Інформація про вирубку дерев технікою для ЗСУ на Теремках не відповідає дійсності, - КМДА. ФОТО

У Київській міській державній адміністрації заявили, що інформація про вирубку дерев технікою для ЗСУ на Теремках не відповідає дійсності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА в Телеграмі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Техніка з наліпками і пояснення влади

Напередодні волонтер Сергій Стерненко опублікував фото спецтехніки з прапорами України та Британії.

У КМДА та Київзеленбуді пояснили, що техніка справді виготовлена у Британії, однак вона не є гуманітарною допомогою. За їхніми словами, наліпки означають, що продавець спрямовує частину прибутку на підтримку ЗСУ.







Читайте: Пов’язаний з оточенням Медведчука і Єрмака забудовник зупинив роботи в Києві,- Bihus.Info. ВIДЕО

Протести і вимоги мешканців

У Києві тривають протести біля будівлі КМДА. Причиною є вирубка дерев для будівництва тепломережі, яка має забезпечити Теремки теплом у разі кризових ситуацій узимку.

Місцеві жителі вимагають змінити маршрут прокладання тепломережі. Також вони просять надати всі дозвільні документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно більше тиску та ППО, - Зеленський прокоментував смертельні удари РФ по Пухівці й Києву. ФОТОрепортаж

Раніше у КМДА повідомили, що видалення частини дерев є необхідним для прокладання нової теплової мережі. Вона потрібна для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.

У міській адміністрації наголосили, що це важливий інфраструктурний проєкт. Його реалізація має забезпечити стабільне теплопостачання навіть у разі пошкодження ТЕЦ-5.

За даними КМДА, у разі аварії без тепла можуть залишитися понад 280 будівель. Саме тому місто створює резервну схему теплопостачання.

Також зазначається, що альтернативні варіанти прокладання мережі були дорожчими або потребували більше часу.

Після завершення робіт влада обіцяє висадити нові дерева та відновити територію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано повторне забруднення на озері Кирилівське в Києві після атаки РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж