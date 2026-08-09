Информация о вырубке деревьев техникой для ВСУ на Теремках не соответствует действительности, - КГГА. ФОТО

В Киевской городской государственной администрации заявили, что информация о вырубке деревьев с помощью техники для ВСУ на Теремках не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

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Техника с наклейками и объяснения властей

Накануне волонтер Сергей Стерненко опубликовал фото спецтехники с флагами Украины и Великобритании.

В КГГА и "Киевзеленстрое" пояснили, что техника действительно произведена в Великобритании, однако она не является гуманитарной помощью. По их словам, наклейки означают, что продавец направляет часть прибыли на поддержку ВСУ.







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Протесты и требования жителей

В Киеве продолжаются протесты у здания КГГА. Причиной является вырубка деревьев для строительства теплосети, которая должна обеспечить Теремки теплом в случае кризисных ситуаций зимой.

Местные жители требуют изменить маршрут прокладки теплосети. Также они просят предоставить все разрешительные документы.

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Ранее в КГГА сообщили, что вырубка части деревьев необходима для прокладки новой тепловой сети. Она нужна для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2.

В городской администрации подчеркнули, что это важный инфраструктурный проект. Его реализация должна обеспечить стабильное теплоснабжение даже в случае повреждения ТЭЦ-5.

По данным КГГА, в случае аварии без тепла могут остаться более 280 зданий. Именно поэтому город создает резервную схему теплоснабжения.

Также отмечается, что альтернативные варианты прокладки сети были дороже или требовали больше времени.

По завершении работ власти обещают высадить новые деревья и восстановить территорию.

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