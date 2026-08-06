Киевляне вышли на протест из-за вырубки деревьев в парке на Теремках. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Голосеевском районе Киева разгорелся конфликт из-за вырубки деревьев в парке на Теремках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях полиции Киева, КГГА, Голосеевской РГА и постах участников протестов в соцсетях.

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Протесты, столкновения и заявления об отсутствии документов

6 августа активистка движения "Відсіч" Екатерина Чепура заявила, что людей силой выводили с территории парка. По ее словам, неизвестные в форме с полицейскими шевронами не предъявляли никаких документов.

Она также сообщила о применении силы и отметила, что двух несовершеннолетних якобы доставили в полицейский участок.

Другие местные жители также выходят на акции протеста, пишет "Суспільне". В соцсетях распространяются фото и видео с места событий.

Одна из участниц акции описала ситуацию так: "Сегодня я спасла дерево. Очень большое, могучее, которое могут обхватить разве что три взрослых человека. Даже не представляю, сколько лет оно росло".

Фото: Facebook/Анна Аринархова

По словам жителей, часть деревьев уже уничтожена. Они также утверждают, что не видели разрешительных документов на проведение работ.

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Позиция властей и объяснения по поводу теплосети

В полиции Киева заявили, что работы проводятся законно. Там отметили, что речь идет о подготовке к строительству теплосети в рамках городских решений.

Правоохранители пояснили, что находятся на месте для обеспечения порядка и недопущения конфликтов.

В КГГА сообщили, что вырубка части деревьев необходима для прокладки новой тепловой сети. Она нужна для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2.

В городской администрации подчеркнули, что это важный инфраструктурный проект. Его реализация должна обеспечить стабильное теплоснабжение даже в случае повреждения ТЭЦ-5.

По данным КГГА, в случае аварии без тепла могут остаться более 280 зданий. Именно поэтому город создает резервную схему теплоснабжения.

Также отмечается, что альтернативные варианты прокладки сети были дороже или требовали больше времени.

По завершении работ власти обещают высадить новые деревья и восстановить территорию.

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