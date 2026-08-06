Кияни вийшли на протест через вирубку дерев у парку на Теремках. ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі Києва розгорівся конфлікт через вирубку дерев у парку на Теремках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях поліції Києва, КМДА, Голосіївської РДА та дописах учасників протестів у соцмережах.

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Протести, сутички і заяви про відсутність документів

6 серпня активістка руху "Відсіч" Катерина Чепура заявила, що людей силою виводили з території парку. За її словами, невідомі у формі з шевронами поліції не показували жодних документів.

Вона також повідомила про застосування сили та зазначила, що двох неповнолітніх нібито доставили до відділку поліції.

Інші місцеві жителі також виходять на акції протесту, пише "Суспільне". У соцмережах поширюють фото та відео з місця подій.

Одна з учасниць акції описала ситуацію так: "Сьогодні я врятувала дерево. Надзвичайно велике, могутнє, яке можуть обхопити хіба три дорослі людини. Навіть не уявляю, скільки років воно росло".

Фото: Facebook/Анна Арінархова

За словами мешканців, частину дерев уже знищено. Вони також стверджують, що не бачили дозвільних документів на проведення робіт.

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Позиція влади і пояснення щодо тепломережі

У поліції Києва заявили, що роботи проводяться законно. Там зазначили, що йдеться про підготовку до будівництва тепломережі в межах міських рішень.

Правоохоронці пояснили, що перебувають на місці для забезпечення порядку та недопущення конфліктів.

У КМДА повідомили, що видалення частини дерев є необхідним для прокладання нової теплової мережі. Вона потрібна для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.

У міській адміністрації наголосили, що це важливий інфраструктурний проєкт. Його реалізація має забезпечити стабільне теплопостачання навіть у разі пошкодження ТЕЦ-5.

За даними КМДА, у разі аварії без тепла можуть залишитися понад 280 будівель. Саме тому місто створює резервну схему теплопостачання.

Також зазначається, що альтернативні варіанти прокладання мережі були дорожчими або потребували більше часу.

Після завершення робіт влада обіцяє висадити нові дерева та відновити територію.

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