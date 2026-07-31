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Новини Фото Відставка Федорова
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"Найбільший протест з 2014 року": ветеран Козятинський про ходу проти відставки Федорова у Києві. ФОТО

Ветеран ЗСУ Дмитро Козятинський заявив, що сьогоднішній протест проти відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони, який відбувся у Києві, став наймасштабнішим у країні за останні 12 років.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ветерана на масштабну ходу 

"Друзі, я не можу в це повірити, але сьогодні стався найбільший протест з 14 року. Нема слів", - написав Козятинський.

До свого допису він додав світлину протестної ходи в столиці.

протест

Протестна хода у столиці та інших містах 

Нагадаємо, увечері 31 липня у Києві, Львові та інших містах України відбулися протестні ходи. Учасники акцій вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Дивіться також: Львів, Дніпро та інші міста долучилися до протестного маршу проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж

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Київ (16722) протест (2485) Федоров Михайло (1144)
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Топ коментарі
+8
Треба хода не проти відставки, а за відставку. І не Фьодорова, а Зєлєснскава.
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31.07.2026 23:42 Відповісти
+5
При Порошенко було легше, пересічний мудронародовець завжди знав хто в усьому винен - хто відповідальний за корупцію, хто підриває склади *********** і хто відповідальний за Іловайськ.
Але наш Лідор незламний💩
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31.07.2026 23:53 Відповісти
+5
Це той Козятинський, що приміряє на себе будьоновку "Лєнін на бронєвіку", закликаючи військовиї командирів вибирати на сходках. Хто більш медійний- той і начальник..
Мітінги, де збираюця за посіпаку Зеленьського-Фьодорова, це вже за межею здорового глузду. Сам Фьодоров обціловує Зелньського, як кохану, а нарід '" за Фьодорова".
Знайшли чергову медійну персону. Жаби проти гадюк
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01.08.2026 00:00 Відповісти

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