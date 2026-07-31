"Найбільший протест з 2014 року": ветеран Козятинський про ходу проти відставки Федорова у Києві. ФОТО

Ветеран ЗСУ Дмитро Козятинський заявив, що сьогоднішній протест проти відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони, який відбувся у Києві, став наймасштабнішим у країні за останні 12 років.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ветерана на масштабну ходу

"Друзі, я не можу в це повірити, але сьогодні стався найбільший протест з 14 року. Нема слів", - написав Козятинський.

До свого допису він додав світлину протестної ходи в столиці.

Протестна хода у столиці та інших містах

Нагадаємо, увечері 31 липня у Києві, Львові та інших містах України відбулися протестні ходи. Учасники акцій вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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