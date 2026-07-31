Львів, Дніпро та інші міста долучилися до протестного маршу проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж

У Києві та Львові люди долучилися до протестної ходи проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Львів" та "Суспільне.Дніпро".

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Львів

Увечері 31 липня мешканці Львова зібралися на проспекті Свободи біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Учасники акції організували ходу центральними вулицями міста.

Акція розпочалася близько 19:30. О 20:00 мітингувальники влаштували ходу центральними вулицями міста.

Учасники протесту прийшли з картонками на яких було написано: "Федоров наш МО", "Дайте Федорову робити", "Картону багато. Часу мало", "Дайте ефективним працювати". Також люди скандували "Поверніть", "Федоров — міністр оброни".

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Дніпро

У Дніпрі близько ста людей зібралися, щоб долучитися до всеукраїнської протестної ходи за реформи в Міноборони.

Учасники акції вимагають поновлення на посаді міністра оборони Михайла Федорова, а також комунікації влади з народом.

Інші міста

Також мирні акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони проходять у Полтаві, Ужгороді, Рівному, Чернівцях, Одесі, Вінниці та Харкові.

Нагадаємо, що 31 липня у Києві відбулася протестна хода проти відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони.

Відставка Федорова