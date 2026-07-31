Львів, Дніпро та інші міста долучилися до протестного маршу проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж
У Києві та Львові люди долучилися до протестної ходи проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Львів" та "Суспільне.Дніпро".
Львів
Увечері 31 липня мешканці Львова зібралися на проспекті Свободи біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Учасники акції організували ходу центральними вулицями міста.
Акція розпочалася близько 19:30. О 20:00 мітингувальники влаштували ходу центральними вулицями міста.
Учасники протесту прийшли з картонками на яких було написано: "Федоров наш МО", "Дайте Федорову робити", "Картону багато. Часу мало", "Дайте ефективним працювати". Також люди скандували "Поверніть", "Федоров — міністр оброни".
Дніпро
У Дніпрі близько ста людей зібралися, щоб долучитися до всеукраїнської протестної ходи за реформи в Міноборони.
Учасники акції вимагають поновлення на посаді міністра оборони Михайла Федорова, а також комунікації влади з народом.
Інші міста
Також мирні акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони проходять у Полтаві, Ужгороді, Рівному, Чернівцях, Одесі, Вінниці та Харкові.
Нагадаємо, що 31 липня у Києві відбулася протестна хода проти відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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⚡️ Зелене шапіто на канікулах: куди ведуть країну «успішні менеджери»? Поки на фронті вирішується доля України, у київських кабінетах - чергова гризня. Одночасне звільнення Сирського та відсунення Федорова оголило головне: владу цікавлять не стратегії перемоги, а розподіл 40 мільярдів євро європейської допомоги.
📌 Головний нонсенс: Країна вже 5 років живе ВЗАГАЛІ без затвердженої програми Уряду. Уряд - це більше не інституція, це просто обслуга Офісу Президента. «Чи не той це Федоров, який у 19-му році організував травлю всіх критиків Зеленського, а тепер удає з себе опозиціонера? Звідки в дупі пластилін?»
Поки політики граються в рейтинги, відповідальність за війну переклали на Михайла Драпатого. Побажаємо гідному офіцеру сил лупати цю скалу наперекір обставинам.
Пора и нам , пенсам - присоединиться к молодым