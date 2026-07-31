Львов, Днепр и другие города присоединились к протестному маршу против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве и Львове люди присоединились к протестному маршу против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Львів" и "Суспільне.Дніпро".
Львов
Вечером 31 июля жители Львова собрались на проспекте Свободы у памятника Тарасу Шевченко. Участники акции организовали шествие по центральным улицам города.
Акция началась около 19:30. В 20:00 митингующие организовали шествие по центральным улицам города.
Участники протеста пришли с плакатами, на которых было написано: "Федоров — наш министр обороны", "Дайте Федорову работать", "Картона много. Времени мало", "Дайте эффективным работать". Также люди скандировали "Верните", "Федоров — министр обороны".
Днепр
В Днепре около ста человек собрались, чтобы присоединиться к всеукраинскому протестному шествию за реформы в Минобороны.
Участники акции требуют восстановления в должности министра обороны Михаила Федорова, а также налаживания диалога властей с народом.
Другие города
Также мирные акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны проходят в Полтаве, Ужгороде, Ривном, Черновцах, Одессе, Виннице и Харькове.
Напомним, что 31 июля в Киеве состоялось протестное шествие против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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Інтерв'ю Федорова Українській правді - це погладжування президента Зеленського, якому він безліч разів казав, що його атакують корупціонери, а Зеленський в результаті його звільнив.
Невже президент став на сторону корупціонерів, а не ймовірно останнього ефективного менеджера, що міг би допомогти ЗСУ?
«Я з президентом говорив багато разів. Казав, що на мене будуть наговорювати, бо багатьом своєю ефективністю я наступив на хвіст…»
Федоров говорить так, щоб не викрити Зеленського, бо якщо він назве, хто ж на нього наговорює і кому він наступив на хвіст, то ми почуємо знайомі прізвища, які асоціюють з оточенням президента. Або ж для чого про це Федорову мовчати, правильно?
Тобто, Федоров змирився, що корупційна гідра оточення президента знесла екміністра руками його ж друга-президента. Всі надії картонкових протестів розбилися об вимушену лояльність Федорова президенту? Ми більше не почуємо полум'яного революціонера Федорова?
Звісно не почуємо, бо протести надали йому надмірного романтизму, радикалізму, якого в нього зроду не було. Був чувак в стилі техно, який непогано тусувався в Мінцифри, а коли спробував наступити на хвіст корупціонерам, одразу обломав зуби і навіть не зміг очолити протестний рух імені себе.
Жалюгідне видовище…ніхто вже не вийде за Федорова.
⚡️ Зелене шапіто на канікулах: куди ведуть країну «успішні менеджери»? Поки на фронті вирішується доля України, у київських кабінетах - чергова гризня. Одночасне звільнення Сирського та відсунення Федорова оголило головне: владу цікавлять не стратегії перемоги, а розподіл 40 мільярдів євро європейської допомоги.
📌 Головний нонсенс: Країна вже 5 років живе ВЗАГАЛІ без затвердженої програми Уряду. Уряд - це більше не інституція, це просто обслуга Офісу Президента. «Чи не той це Федоров, який у 19-му році організував травлю всіх критиків Зеленського, а тепер удає з себе опозиціонера? Звідки в дупі пластилін?»
Поки політики граються в рейтинги, відповідальність за війну переклали на Михайла Драпатого. Побажаємо гідному офіцеру сил лупати цю скалу наперекір обставинам.
Пора и нам , пенсам - присоединиться к молодым