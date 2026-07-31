Львов, Днепр и другие города присоединились к протестному маршу против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве и Львове люди присоединились к протестному маршу против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Львів" и "Суспільне.Дніпро".

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Львов

Вечером 31 июля жители Львова собрались на проспекте Свободы у памятника Тарасу Шевченко. Участники акции организовали шествие по центральным улицам города.

Акция началась около 19:30. В 20:00 митингующие организовали шествие по центральным улицам города.

Участники протеста пришли с плакатами, на которых было написано: "Федоров — наш министр обороны", "Дайте Федорову работать", "Картона много. Времени мало", "Дайте эффективным работать". Также люди скандировали "Верните", "Федоров — министр обороны".

Днепр

В Днепре около ста человек собрались, чтобы присоединиться к всеукраинскому протестному шествию за реформы в Минобороны.

Участники акции требуют восстановления в должности министра обороны Михаила Федорова, а также налаживания диалога властей с народом.

Другие города

Также мирные акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны проходят в Полтаве, Ужгороде, Ривном, Черновцах, Одессе, Виннице и Харькове.

Напомним, что 31 июля в Киеве состоялось протестное шествие против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Отставка Федорова