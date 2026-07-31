"Крупнейший протест с 2014 года": ветеран Козятинский о марше против отставки Федорова в Киеве. ФОТО

Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский заявил, что сегодняшний протест против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны, который состоялся в Киеве, стал самым масштабным в стране за последние 12 лет.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция ветерана на масштабное шествие

"Друзья, я не могу в это поверить, но сегодня состоялся крупнейший протест с 2014 года. Нет слов", — написал Козятинский.

К своему посту он добавил фотографию протестного марша в столице.

Протестные шествия в столице и других городах

Напомним, вечером 31 июля в Киеве, Львове и других городах Украины прошли протестные шествия. Участники акций требовали вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривнм, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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