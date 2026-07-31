РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10646 посетителей онлайн
Новости Фото Отставка Федорова
1 126 14

"Крупнейший протест с 2014 года": ветеран Козятинский о марше против отставки Федорова в Киеве. ФОТО

Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский заявил, что сегодняшний протест против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны, который состоялся в Киеве, стал самым масштабным в стране за последние 12 лет.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция ветерана на масштабное шествие 

"Друзья, я не могу в это поверить, но сегодня состоялся крупнейший протест с 2014 года. Нет слов", — написал Козятинский.

К своему посту он добавил фотографию протестного марша в столице.

протест

Протестные шествия в столице и других городах 

Напомним, вечером 31 июля в Киеве, Львове и других городах Украины прошли протестные шествия. Участники акций требовали вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривнм, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Смотрите также: Львов, Днепр и другие города присоединились к протестному маршу против отставки Федорова. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27153) протест (5989) Федоров Михаил (931)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Треба хода не проти відставки, а за відставку. І не Фьодорова, а Зєлєснскава.
показать весь комментарий
31.07.2026 23:42 Ответить
+3
Це той Козятинський, що приміряє на себе будьоновку "Лєнін на бронєвіку", закликаючи військовиї командирів вибирати на сходках. Хто більш медійний- той і начальник..
Мітінги, де збираюця за посіпаку Зеленьського-Фьодорова, це вже за межею здорового глузду. Сам Фьодоров обціловує Зелньського, як кохану, а нарід '" за Фьодорова".
Знайшли чергову медійну персону. Жаби проти гадюк
показать весь комментарий
01.08.2026 00:00 Ответить
+2
треба не хода за Федорова. Федоров вже петляє. Треба протест проти беззаконня піаністів. інакше - пшик
показать весь комментарий
31.07.2026 23:52 Ответить

Загрузка...

 
 