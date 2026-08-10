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Новости Развитие ПВО в Украине
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Великобритания призвала союзников усилить ПВО Украины к зиме

Стритинг призвал союзников увеличить ресурсы для ПВО Украины

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал союзников усилить ПВО Украины, чтобы защитить страну от зимних атак РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стритинг написал в статье для Sunday Times.

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Отмечается, что британский министр находился в Украине на прошлой неделе. Во время визита он обсудил подготовку Украины к зиме в условиях российских обстрелов. В предыдущие годы Россия в холодное время года атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр отметил: хотя сейчас Путин проигрывает войну, "украинцы знают, что приносит зима и как она может изменить ситуацию".

"Я возвращаюсь из Киева с четким пониманием того, что нужно Украине, чтобы пережить эту зиму. Там, где Великобритания может предоставить необходимые ресурсы, мы это сделаем. А там, где мы не можем этого сделать, моя задача — мобилизовать союзников, чтобы найти такие возможности", — отметил Стритинг.

Укрепление ПВО Украины

По словам Уэса Стритинга, его цель вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом, с которым они возглавляют Контактную группу по вопросам обороны Украины, — превратить поддержку около 50 стран в конкретную военную помощь.

"Это должно предусматривать увеличение ресурсов для противовоздушной обороны", — подчеркнул британский министр.

Следующее заседание "Рамштайна"

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ожидается в сентябре. Значительное внимание во время встречи, вероятно, будет уделено поставкам Украине средств противовоздушной обороны.

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