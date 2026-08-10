Великобритания призвала союзников усилить ПВО Украины к зиме

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал союзников усилить ПВО Украины, чтобы защитить страну от зимних атак РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стритинг написал в статье для Sunday Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что британский министр находился в Украине на прошлой неделе. Во время визита он обсудил подготовку Украины к зиме в условиях российских обстрелов. В предыдущие годы Россия в холодное время года атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр отметил: хотя сейчас Путин проигрывает войну, "украинцы знают, что приносит зима и как она может изменить ситуацию".

"Я возвращаюсь из Киева с четким пониманием того, что нужно Украине, чтобы пережить эту зиму. Там, где Великобритания может предоставить необходимые ресурсы, мы это сделаем. А там, где мы не можем этого сделать, моя задача — мобилизовать союзников, чтобы найти такие возможности", — отметил Стритинг.

Укрепление ПВО Украины

По словам Уэса Стритинга, его цель вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом, с которым они возглавляют Контактную группу по вопросам обороны Украины, — превратить поддержку около 50 стран в конкретную военную помощь.

"Это должно предусматривать увеличение ресурсов для противовоздушной обороны", — подчеркнул британский министр.

Следующее заседание "Рамштайна"

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ожидается в сентябре. Значительное внимание во время встречи, вероятно, будет уделено поставкам Украине средств противовоздушной обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина расширит локализацию производства западного вооружения и работает над получением новых комплексов ПВО, - Зеленский