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Новости Отключение электроэнергии
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Аварийное отключение электроэнергии на Ривненщине: часть областного центра и района остались без света

Отключение света в Ровенской области

Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано утром 10 августа 2026 года в части Ривненской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как отмечается, из-за аварийного отключения электроэнергии часть абонентов Ривненского района, в том числе часть областного центра, остались без света.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", — уточнил глава области.

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Более подробной информации о ситуации с аварией на сетях на данный момент нет.

Автор: 

Ровно (573) энергетика (3613) отключение света (836) Ровенская область (1411) Ровенский район (55)
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