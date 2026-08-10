Аварийное отключение электроэнергии на Ривненщине: часть областного центра и района остались без света
Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано утром 10 августа 2026 года в части Ривненской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
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Как отмечается, из-за аварийного отключения электроэнергии часть абонентов Ривненского района, в том числе часть областного центра, остались без света.
"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", — уточнил глава области.
Более подробной информации о ситуации с аварией на сетях на данный момент нет.
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