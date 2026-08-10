Аварійне знеструмлення на Рівненщині: частина обласного центру та району без світла
Аварійне знеструмлення зафіксовано зранку 10 серпня 2026 року в частині Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
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Як зазначається, через аварійне знеструмлення частина абонентів Рівненського району, в тому числі частина обласного центру, залишилися без світла.
"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - уточнив очільник області.
Більше інформації щодо ситуації з аварією на мережах на цю мить не відомо.
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