Аварійне знеструмлення на Рівненщині: частина обласного центру та району без світла

Аварійне знеструмлення зафіксовано зранку 10 серпня 2026 року в частині Рівненської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, через аварійне знеструмлення частина абонентів Рівненського району, в тому числі частина обласного центру, залишилися без світла.

"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - уточнив очільник області.

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Більше інформації щодо ситуації з аварією на мережах на цю мить не відомо.