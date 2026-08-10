Из-за новых ударов РФ без света остались потребители в четырех областях Украины, - "Укрэнерго"

В результате новых российских ударов без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В Одесской области энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру после массированной ракетно-дроновой атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", по состоянию на утро 10 августа аварийно-восстановительные работы продолжаются сразу в нескольких регионах страны.

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В компании отметили, что значительной части потребителей, которые ранее остались без электричества в Одесской области, уже удалось восстановить электроснабжение. В то же время за последние сутки российские войска нанесли новые удары по энергетическим объектам области.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 в понедельник было на 16,7% ниже, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 7 августа. В "Укрэнерго" объяснили это снижением температуры воздуха и солнечной погодой почти на всей территории Украины, что обеспечивает более эффективную работу бытовых солнечных электростанций.

Энергетики рекомендуют по возможности переносить активное использование электроприборов на период с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции.

В то же время в Одесской области сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сетей после российских атак.

"Укрэнерго" также сообщает, что не прогнозирует введение графиков отключения электроэнергии 10 августа.

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