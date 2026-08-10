Через нові удари РФ без світла залишилися споживачі у чотирьох областях України, - Укренерго

Унаслідок нових російських ударів без електропостачання залишилися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. На Одещині енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру після масованої ракетно-дронової атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", станом на ранок 10 серпня аварійно-відновлювальні роботи тривають одразу в кількох регіонах країни.

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У компанії зазначили, що значну частину споживачів, які були знеструмлені раніше на Одещині, вже вдалося заживити. Водночас протягом останньої доби російські війська завдали нових ударів по енергетичних об'єктах області.

Споживання електроенергії станом на 9:30 у понеділок було на 16,7% нижчим, ніж у попередній робочий день – п'ятницю, 7 серпня. В "Укренерго" пояснили це зниженням температури повітря та сонячною погодою майже на всій території України, що забезпечує ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.

Енергетики рекомендують за можливості переносити активне використання електроприладів на період із 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.

Водночас на Одещині зберігається потреба в ощадливому споживанні електроенергії, щоб уникнути перевантаження мереж після російських атак.

"Укренерго" також повідомляє, що не прогнозує застосування графіків відключення електроенергії 10 серпня.

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