РФ готовит пропагандистскую кампанию о "лучшем отношении" к украинским пленным, - ЦПД
Россия готовит масштабную пропагандистскую кампанию, призванную создать впечатление, что украинских военнопленных там содержат в лучших условиях, чем российских пленных в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Андрей Коваленко.
По его словам, российская сторона готовит серию пропагандистских видео для западной аудитории. Для этого украинских военнопленных переводят в более комфортные условия, чтобы снять соответствующие сюжеты.
"На эти цели выделены ресурсы на медийные мероприятия, происходит перемещение украинских пленных в более комфортные условия для съемки соответствующих медийных сюжетов, которые по замыслу должны распространяться среди западной аудитории", — отметил Коваленко.
Кроме того, по данным ЦПД, Россия планирует использовать вернувшихся из плена российских военных для распространения ложной информации об условиях их содержания в Украине.
В то же время Коваленко подчеркнул, что Украина неоднократно открыто демонстрировала условия содержания российских военнопленных, в частности уровень питания и обеспечения средствами гигиены.
Он также подчеркнул, что представители Международного комитета Красного Креста имеют доступ к местам содержания российских военнопленных в Украине. В то же время Россия не допускает международных наблюдателей к украинским пленным, которых удерживает на своей территории и на временно оккупированных территориях.
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