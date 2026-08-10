РФ готовит пропагандистскую кампанию о "лучшем отношении" к украинским пленным, - ЦПД

Россия готовит масштабную пропагандистскую кампанию, призванную создать впечатление, что украинских военнопленных там содержат в лучших условиях, чем российских пленных в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Андрей Коваленко.

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По его словам, российская сторона готовит серию пропагандистских видео для западной аудитории. Для этого украинских военнопленных переводят в более комфортные условия, чтобы снять соответствующие сюжеты.

"На эти цели выделены ресурсы на медийные мероприятия, происходит перемещение украинских пленных в более комфортные условия для съемки соответствующих медийных сюжетов, которые по замыслу должны распространяться среди западной аудитории", — отметил Коваленко.

Кроме того, по данным ЦПД, Россия планирует использовать вернувшихся из плена российских военных для распространения ложной информации об условиях их содержания в Украине.

В то же время Коваленко подчеркнул, что Украина неоднократно открыто демонстрировала условия содержания российских военнопленных, в частности уровень питания и обеспечения средствами гигиены.

Он также подчеркнул, что представители Международного комитета Красного Креста имеют доступ к местам содержания российских военнопленных в Украине. В то же время Россия не допускает международных наблюдателей к украинским пленным, которых удерживает на своей территории и на временно оккупированных территориях.

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