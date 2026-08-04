Операторы ССО разбудили спящих оккупантов в укрытиях и без единого выстрела взяли их в плен. ВИДЕО

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Украины без единого выстрела взяли в плен двух российских военнослужащих, которых обнаружили в хорошо замаскированных укрытиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения специального задания украинские спецназовцы скрытно проникли в район расположения противника, обнаружили индивидуальные укрытия оккупантов и незаметно приблизились к ним.

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По данным военных, укрытия были тщательно оборудованы и замаскированы, однако операторы ССО первыми обнаружили противника. Раскрыв укрытия, они, приставив оружие вплотную, приказали оккупантам не оказывать сопротивления, после чего без единого выстрела взяли двух россиян в плен.

В Силах специальных операций подчеркивают, что пополнение обменного фонда остается одной из важных задач, ведь это позволяет возвращать из российского плена украинских защитников.

Кадры боевых действий обнародовали Силы специальных операций Украины.

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