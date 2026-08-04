Оператори ССО розбудили сплячих окупантів у схованках і без жодного пострілу взяли їх у полон. ВIДЕО
Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій України без жодного пострілу захопили у полон двох російських військовослужбовців, яких виявили у добре замаскованих схованках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання спеціального завдання українські спецпризначенці приховано проникли у район розташування противника, виявили індивідуальні укриття окупантів і непомітно наблизилися до них.
За даними військових, схованки були ретельно облаштовані та замасковані, однак оператори ССО першими виявили противника. Відкривши укриття, вони зі зброєю впритул наказали окупантам не чинити опору, після чого без єдиного пострілу взяли двох росіян у полон.
У Силах спеціальних операцій наголошують, що поповнення обмінного фонду залишається одним із важливих завдань, адже це дає змогу повертати з російського полону українських захисників.
Кадри бойової роботи оприлюднили Сили спеціальних операцій України.
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