Бійці ССО приховано інфільтрувалися до населеного пункту противника, провели зачистку та взяли в полон рашиста. ВIДЕО

Оператори групи "Ф" 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій провели успішну спецоперацію на одному з операційних напрямків, під час якої взяли в полон російського військовослужбовця та зачистили визначений сектор населеного пункту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські спецпризначенці приховано інфільтрувалися до населеного пункту, де виконали поставлене завдання, встановивши контроль над визначеною ділянкою та захопивши у полон противника.

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У ССО зазначають, що полонений є не лише черговим підтвердженням ефективності роботи українських операторів, а й важливим джерелом розвідувальної інформації, яка допоможе знищувати противника та зберігати життя українських військових.

Кадри спецоперації оприлюднили Сили спеціальних операцій у своєму телеграм-каналі.

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