Бойцы ССО скрытно проникли в населенный пункт противника, провели зачистку и взяли в плен рашиста. ВИДЕО

Оперативники группы "Ф" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций провели успешную спецоперацию на одном из оперативных направлений, в ходе которой взяли в плен российского военнослужащего и зачистили определенный сектор населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские спецназовцы незаметно проникли в населенный пункт, где выполнили поставленную задачу, установив контроль над определенным участком и взяв противника в плен.

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В ССО отмечают, что пленный является не только очередным подтверждением эффективности работы украинских оперативников, но и важным источником разведывательной информации, которая поможет уничтожать противника и сохранять жизни украинских военных.

Кадры спецоперации обнародовали Силы специальных операций в своем Telegram-канале.

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