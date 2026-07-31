Бойцы ССО скрытно проникли в населенный пункт противника, провели зачистку и взяли в плен рашиста. ВИДЕО
Оперативники группы "Ф" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций провели успешную спецоперацию на одном из оперативных направлений, в ходе которой взяли в плен российского военнослужащего и зачистили определенный сектор населенного пункта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские спецназовцы незаметно проникли в населенный пункт, где выполнили поставленную задачу, установив контроль над определенным участком и взяв противника в плен.
В ССО отмечают, что пленный является не только очередным подтверждением эффективности работы украинских оперативников, но и важным источником разведывательной информации, которая поможет уничтожать противника и сохранять жизни украинских военных.
Кадры спецоперации обнародовали Силы специальных операций в своем Telegram-канале.
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