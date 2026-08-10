РФ готує пропагандистську кампанію про "краще ставлення" до українських полонених, - ЦПД

Росія готує масштабну пропагандистську кампанію, покликану створити враження, що українських військовополонених там утримують у кращих умовах, ніж російських полонених в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Андрій Коваленко.

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За його словами, російська сторона готує серію пропагандистських відео для західної аудиторії. Для цього українських військовополонених переводять у більш комфортні умови, щоб зняти відповідні сюжети.

"Під це виділені ресурси на медіазаходи, відбувається переміщення українських полонених в більш комфортні умови для зняття відповідних медійних сюжетів, які за завданням мають поширюватися на західну аудиторію", – зазначив Коваленко.

Крім того, за даними ЦПД, Росія планує використати повернутих із полону російських військових для поширення неправдивої інформації про умови їхнього утримання в Україні.

Водночас Коваленко наголосив, що Україна неодноразово відкрито демонструвала умови утримання російських військовополонених, зокрема рівень харчування та забезпечення засобами гігієни.

Він також підкреслив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають доступ до місць утримання російських військовополонених в Україні. Натомість Росія не допускає міжнародних спостерігачів до українських полонених, яких утримує на своїй території та на тимчасово окупованих територіях.

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