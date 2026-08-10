РФ планирует запускать по 200 баллистических ракет за одну атаку по Украине, - командующий СБС Мадяр

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Россия в настоящее время способна одновременно запустить до 77 баллистических ракет, а в будущем может увеличить этот показатель до 200.

Об этом он рассказал в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в настоящее время российские военные могут одновременно запустить залп из 77 баллистических ракет, а в планах — увеличить это количество до 200.

"Даже если им удастся достичь лишь половины этого количества, все это полетит на нас", — сказал Бровди.

Единственный способ уменьшить количество таких ракет — атаковать каждый объект, задействованный в их производстве, считает командующий СБС.

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