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Новости Производство баллистических ракет в России
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РФ планирует запускать по 200 баллистических ракет за одну атаку по Украине, - командующий СБС Мадяр

До 200 баллистических ракет за раз планирует запускать РФ: заявление Мадяра

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Россия в настоящее время способна одновременно запустить до 77 баллистических ракет, а в будущем может увеличить этот показатель до 200.

Об этом он рассказал в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По его словам, в настоящее время российские военные могут одновременно запустить залп из 77 баллистических ракет, а в планах — увеличить это количество до 200.

"Даже если им удастся достичь лишь половины этого количества, все это полетит на нас", — сказал Бровди.

Единственный способ уменьшить количество таких ракет — атаковать каждый объект, задействованный в их производстве, считает командующий СБС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБС могли бы в 7 раз увеличить удары по Крыму, но этому мешают задержки с финансированием, — Мадяр

Автор: 

россия (89131) Бровди Роберт Мадяр (185) баллистические ракеты (672)
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Топ комментарии
+12
Звичайно пора, навіть питання не стоїть. Повертайся, проходь підготовку, полюй. Чи твоя зброя то є слово?
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10.08.2026 13:01 Ответить
+9
Зєля у відповідь буде запускати у відповідь по 400 відосіків у телекамеру, а Штіля даватиме по 100500 інтервʼю про те як його балаболістичні ракети восени невідомо якого року полетять на Москвабад.
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10.08.2026 13:12 Ответить
+7
Ну так може пора полювати на сім'ї кацапів-ракетчиків, щоб боялись і тікали?
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10.08.2026 12:55 Ответить

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