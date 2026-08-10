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Новини Виробництво балістичних ракет у Росії
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РФ планує запускати по 200 ракет за одну атаку по Україні, - командувач СБС Мадяр (оновлено)

До 200 ракет за раз планує запускати РФ: заява Мадяра

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Росія наразі здатна одночасно випустити до 77 ракет, а в майбутньому може збільшити цей показник до 200.

Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, наразі російські військові можуть одночасно випустити залп із 77 балістичних ракет, а в планах - збільшити цю кількість до 200.

"Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини цієї кількості, усе це летітиме на нас", - сказав Бровді.

Єдиний спосіб зменшити кількість таких ракет - атакували кожен об'єкт, залучений до їхнього виробництва, вважає командувач СБС.

Оновлення

Згодом Роберт Бровді уточнив інформацію щодо "одномоментного ракетного залпу, відмітка котрого у спроможностях противника на поточний момент становить понад 70 (77) ракет РІЗНОГО типу з РІЗНИХ пускових установок, кораблів та літаків".

"Противник працює над нарощенням одномоментного залпу і до 200 одиниць, але це не стосується виключно балістичних ракет, як було інтерпретовано і поширено у загаловках провідних українських видань з одномоментним охопленням у мільйони читачів.

Мала місце прикра помилка при перекладі на англійську з голосової доріжки, записаної у першоджерела українською", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБС могли б у 7 разів збільшити удари по Криму, але цьому заважають затримки із фінансуванням, - Мадяр

Автор: 

ракети (4303) росія (47299) Бровді Роберт Мадяр (186) балістичні ракети (702)
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Топ коментарі
+14
Звичайно пора, навіть питання не стоїть. Повертайся, проходь підготовку, полюй. Чи твоя зброя то є слово?
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10.08.2026 13:01 Відповісти
+11
Зєля у відповідь буде запускати у відповідь по 400 відосіків у телекамеру, а Штіля даватиме по 100500 інтервʼю про те як його балаболістичні ракети восени невідомо якого року полетять на Москвабад.
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10.08.2026 13:12 Відповісти
+9
Ну так може пора полювати на сім'ї кацапів-ракетчиків, щоб боялись і тікали?
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10.08.2026 12:55 Відповісти

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