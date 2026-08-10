НБУ готовит существенное ослабление валютных ограничений для украинцев

С 11 августа в Украине начнет действовать новый пакет мер по либерализации валютного рынка, предусматривающий смягчение ограничений для граждан, бизнеса и финансового сектора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы Национального банка Украины Андрея Пышного в Facebook.

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Для украинцев увеличат основные валютные лимиты

Новый пакет станет самым масштабным по количеству мер с начала полномасштабного вторжения. Основное внимание уделено расширению возможностей для граждан, в частности украинцев, находящихся за рубежом.

Лимит на покупку безналичной иностранной валюты увеличат в четыре раза — с 50 тысяч до 200 тысяч гривен в месяц.

В рамках этого лимита также можно будет покупать безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

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Удвоят и дневной лимит на снятие наличных с валютных счетов — со 100 тысяч до 200 тысяч гривен. Он будет действовать как в Украине, так и за рубежом.

Изменятся правила расчетов за рубежом с гривневых счетов. Месячный лимит на оплату товаров, работ и услуг увеличат со 100 тысяч до 200 тысяч гривен.

В пределах этой суммы можно будет оплачивать аренду жилья за рубежом. Помимо расчетов картой, разрешат переводить средства напрямую со счета на счет, в частности через SWIFT.

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Для валютных счетов также расширят возможности. Помимо расчетов валютными картами, разрешат переводы со счета на счет в пределах лимита 200 тысяч гривен в месяц.

В то же время лимит в 500 тысяч гривен в месяц для оплаты проживания за рубежом валютной картой распространят на аренду жилья и платежи со счета на счет.

"Логика всех этих шагов проста: постепенно снимать ограничения там, где это уже позволяет макрофинансовая ситуация, и давать людям больше свободы распоряжаться собственными средствами", — отметил Пышный.

По данным НБУ, влияние изменений уже учтено в новом макропрогнозе. Прогноз по международным резервам предусматривает их рост до 70 млрд долларов в 2026 году.

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Новые возможности для компаний и банков

Для юридических лиц введут дополнительный лимит, в который будут зачисляться прямые благотворительные взносы компаний в пользу воинских частей ВСУ и Национальной гвардии.

Компании также смогут передавать свои инвестиционный и дополнительный лимиты или их часть другим юридическим лицам, входящим с ними в одну бизнес-группу.

В НБУ считают, что эти изменения должны способствовать притоку капитала и поддержать обороноспособность Украины.

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Смягчения предусмотрены и для финансового сектора. В частности, МТСБУ сможет покупать иностранную валюту для выполнения обязательств по международным договорам автомобильного страхования "Зеленая карта".

Для банков НБУ разрешит постепенно учитывать при расчете валютной позиции часть сформированных резервов под активные операции, которая в настоящее время не включается в расчет.

Также банки смогут возвращать нерезиденту привлеченные от него средства в качестве инструментов капитала, если Национальный банк отказал в их включении в капитал банка.

"Команда проделала очень комплексную работу. Все детали уже на сайте — в пресс-релизе и наших постановлениях. Это буквально иллюстрация нашего тезиса: валютная либерализация — важная задача НБУ", — подытожил Пышный.

Ранее мы сообщали, что с 4 сентября 2026 года Национальный банк Украины введет в наличный оборот новую банкноту номиналом 2 000 грн.