НБУ готує суттєве послаблення валютних обмежень для українців

З 11 серпня в Україні почне діяти новий пакет валютної лібералізації, який передбачає послаблення для громадян, бізнесу та фінансового сектору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі голови Національного банку України Андрія Пишного у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Для українців збільшать основні валютні ліміти

Новий пакет стане найбільшим за кількістю заходів із початку повномасштабного вторгнення. Основну увагу приділили розширенню можливостей для громадян, зокрема українців, які перебувають за кордоном.

Ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти збільшать у чотири рази — з 50 тисяч до 200 тисяч гривень на місяць.

У межах цього ліміту також можна буде купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

Читайте: Долар і євро дорожчають: Нацбанк встановив курс валют на 11 серпня

Подвоять і денний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків — зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень. Він діятиме як в Україні, так і за кордоном.

Зміняться правила розрахунків за кордоном із гривневих рахунків. Місячний ліміт на оплату товарів, робіт і послуг збільшать зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень.

У межах цієї суми можна буде оплачувати оренду житла за кордоном. Крім розрахунків карткою, дозволять переказувати кошти безпосередньо з рахунку на рахунок, зокрема через SWIFT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк пом’якшив умови кредитування для бізнесу на тлі нових атак Росії

Для валютних рахунків також розширять можливості. Окрім розрахунків валютними картками, дозволять перекази з рахунку на рахунок у межах ліміту 200 тисяч гривень на місяць.

Водночас ліміт у 500 тисяч гривень на місяць для оплати проживання за кордоном валютною карткою поширять на оренду житла та платежі з рахунку на рахунок.

"Логіка всіх цих кроків проста: поступово прибирати обмеження там, де це вже дозволяє макрофінансова ситуація, і давати людям більше свободи розпоряджатися власними коштами", — зазначив Пишний.

За даними НБУ, вплив змін уже врахували в новому макропрогнозі. Прогноз щодо міжнародних резервів передбачає їх зростання до 70 млрд доларів у 2026 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинка морського експорту коштуватиме Україні понад $2 мільярди у другому півріччі, – НБУ

Нові можливості для компаній і банків

Для юридичних осіб запровадять додатковий ліміт, до якого зараховуватимуть прямі благодійні внески компаній на користь військових частин ЗСУ та Національної гвардії.

Компанії також зможуть передавати свої інвестиційний та додатковий ліміти або їх частину іншим юридичним особам, які входять із ними до однієї бізнес-групи.

У НБУ вважають, що ці зміни мають сприяти припливу капіталу та підтримати обороноздатність України.

Також читайте: Через російські обстріли пошкоджено близько 4% автозаправних станцій України, – звіт Нацбанку

Послаблення передбачені й для фінансового сектору. Зокрема, МТСБУ зможе купувати іноземну валюту для виконання зобов’язань за міжнародними договорами автомобільного страхування Зелена картка.

Для банків НБУ дозволить поступово враховувати під час розрахунку валютної позиції частину сформованих резервів під активні операції, яка наразі не включається до розрахунку.

Також банки зможуть повертати нерезиденту залучені від нього кошти як інструменти капіталу, якщо Національний банк відмовив у їх включенні до капіталу банку.

"Дуже комплексну роботу провела команда. Усі деталі вже на сайті — у релізі та наших постановах. Це буквально ілюстрація нашої тези: валютна лібералізація — важливе завдання НБУ", — підсумував Пишний.

Раніше ми повідомляли, що з 4 вересня 2026 року Національний банк України введе в готівковий обіг нову банкноту номіналом 2 000 грн.