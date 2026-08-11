У Украины есть сильные козыри в войне, и она может усилить давление на РФ, - посол Великобритании Кромптон

Украина имеет преимущества как на поле боя, так и за его пределами, поэтому ей следует продолжать оказывать давление на Россию и одновременно готовиться к возможному возобновлению мирных переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина.

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"Мы, дипломаты, используем выражение "стратегическое терпение". К сожалению, это война на изнурение на поле боя, и я считаю, что это также своего рода война-соревнование между двумя военно-промышленными комплексами. А украинский оборонно-промышленный сектор за последний год достиг впечатляющих успехов — как в сфере инновационного вооружения и стоимости, так и в количественном плане", — подчеркнул Кромптон.

Дипломат также предположил, что в 2026 году Украина сможет произвести около 10 млн дронов.

Сильные стороны Украины

Кромптон считает развитие украинского производства вооружений важным преимуществом Киева.

В то же время, по его мнению, у Украины есть и другие сильные стороны — демократическая система и люди, способные быстро внедрять новые решения.

"У вас есть умные люди, которые работают, обмениваются идеями и делают вещи по-другому", — отметил посол.

Он добавил, что пока не видит признаков готовности российского президента Владимира Путина менять свою стратегию.

В России растет беспокойство из-за войны

В то же время британский дипломат обратил внимание на процессы внутри России.

По его словам, все больше россиян начинают беспокоиться из-за цены войны.

"Матери беспокоятся, что их сыновей могут мобилизовать. А что касается стратегии, то с чего-то нужно начинать. Путин не избирается, поэтому он не заботится об опросах общественного мнения так, как это должны делать демократические лидеры, такие как президент Зеленский или ваши министры", — добавил посол Великобритании.

Переговоры должны сопровождаться давлением на РФ

Кромптон также напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа относительно изменения ситуации на поле боя и назвал этот фактор одним из возможных элементов будущей динамики войны.

Британский дипломат подчеркнул, что переговорный процесс остается важным, однако, по его мнению, его необходимо сочетать с усилением военного и экономического давления на Россию.

"Украина проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решимость и, при поддержке союзников, продолжит оказывать давление", — заявил Кромптон.

Он добавил, что именно такая стратегия, по его убеждению, может помочь создать условия для достижения желаемого результата.

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