Україна має сильні козирі у війні та може посилити тиск на РФ, - посол Британії Кромптон

Україна має переваги як на полі бою, так і за його межами, тому їй варто продовжувати тиск на Росію та водночас готуватися до можливого відновлення мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Ми, дипломати, використовуємо вислів "стратегічне терпіння". На жаль, це війна на виснаження на полі бою, і я вважаю, що це також свого роду війна-змагання між двома військово-промисловими комплексами. А український оборонно-промисловий сектор за останній рік досяг вражаючих успіхів - як у сфері інноваційного озброєння та вартості, так і в кількісному плані", - наголосив Кромптон.

Дипломат також припустив, що у 2026 році Україна зможе виробити близько 10 млн дронів.

Сильні сторони України

Кромптон вважає розвиток українського виробництва озброєнь важливою перевагою Києва.

Водночас, на його думку, Україна має й інші сильні сторони – демократичну систему та людей, здатних швидко впроваджувати нові рішення.

"У вас є розумні люди, які працюють, обмінюються ідеями та роблять речі по-іншому", – зазначив посол.

Він додав, що наразі не бачить ознак готовності російського президента Володимира Путіна змінювати свою стратегію.

У Росії зростає занепокоєння через війну

Водночас британський дипломат звернув увагу на процеси всередині Росії.

За його словами, дедалі більше росіян починають непокоїтися через ціну війни.

"Матері хвилюються, що їхніх синів можуть мобілізувати. А що стосується стратегії, то з чогось треба починати. Путін не обирається, тому він не переймається опитуваннями громадської думки так, як це мусять робити демократичні лідери, такі як президент Зеленський чи ваші міністри", - додав посол Британії.

Переговори мають супроводжуватися тиском на РФ

Кромптон також нагадав про заяви президента США Дональда Трампа щодо зміни ситуації на полі бою та назвав цей фактор одним із можливих елементів майбутньої динаміки війни.

Британський дипломат наголосив, що переговорний процес залишається важливим, однак, на його думку, його необхідно поєднувати з посиленням військового та економічного тиску на Росію.

"Україна проявить стратегічне терпіння, демонструватиме рішучість і, за підтримки союзників, продовжуватиме тиск", – заявив Кромптон.

Він додав, що саме така стратегія, на його переконання, може допомогти створити умови для досягнення бажаного результату.

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