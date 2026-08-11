Свитолина совершила камбек против россиянки Александровой и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала волевую победу над россиянкой Екатериной Александровой и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в канадском Торонто.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com, в четвертьфинале украинка проиграла первый сет, однако сумела переломить ход встречи и завершила матч в свою пользу.

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Свитолина, занимающая девятое место в мировом рейтинге WTA, уступила в первом сете со счетом 3:6. Однако в дальнейшем не оставила сопернице шансов, выиграв второй сет "под ноль" - 6:0, а в третьем довела матч до победы - 6:3.

Для Свитолиной это уже 16-й полуфинал в карьере на турнирах серии WTA 1000 и третий в Торонто. Именно здесь в 2017 году украинская теннисистка завоевала один из самых престижных титулов в своей карьере.

В матче за выход в финал, который состоится 13 августа, Свитолина встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Соперницы уже семь раз играли друг с другом, и на счету украинки три победы, в том числе она выиграла два последних очных поединка.

Результат матча:

Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (нейтральный статус) – 3:6, 6:0, 6:3.

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