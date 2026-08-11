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Новости Достижения Элины Свитолиной
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Свитолина совершила камбек против россиянки Александровой и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто

Свитолина вышла в полуфинал WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала волевую победу над россиянкой Екатериной Александровой и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в канадском Торонто.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com, в четвертьфинале украинка проиграла первый сет, однако сумела переломить ход встречи и завершила матч в свою пользу.

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Свитолина, занимающая девятое место в мировом рейтинге WTA, уступила в первом сете со счетом 3:6. Однако в дальнейшем не оставила сопернице шансов, выиграв второй сет "под ноль" - 6:0, а в третьем довела матч до победы - 6:3.

Для Свитолиной это уже 16-й полуфинал в карьере на турнирах серии WTA 1000 и третий в Торонто. Именно здесь в 2017 году украинская теннисистка завоевала один из самых престижных титулов в своей карьере.

В матче за выход в финал, который состоится 13 августа, Свитолина встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Соперницы уже семь раз играли друг с другом, и на счету украинки три победы, в том числе она выиграла два последних очных поединка.

Результат матча:

Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (нейтральный статус) – 3:6, 6:0, 6:3.

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Автор: 

Канада (2209) победа (608) теннис (170) турнир (35) Свитолина Элина (56)
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Топ комментарии
+3
Камбек - це добре... А що це таке?
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11.08.2026 11:35 Ответить
+2
Перелом у грі
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11.08.2026 11:41 Ответить
+1
Здійснила камбек !

«Маменька, они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном». Ант, П. Чехов "Свадьба!

Напоминают... когда кто-то намеренно усложняет свою речь, использует мудреные слова или термины без реальной нужды.
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11.08.2026 11:51 Ответить

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