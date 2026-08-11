Світоліна здійснила камбек проти росіянки Александрової та вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою Катериною Александровою та пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 у канадському Торонто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com, у чвертьфіналі українка програла перший сет, однак зуміла переламати хід зустрічі та завершила матч на свою користь.

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Світоліна, яка посідає дев'яте місце у світовому рейтингу WTA, поступилася у першій партії з рахунком 3:6. Проте надалі не залишила суперниці шансів, вигравши другий сет "під нуль" – 6:0, а в третьому довела матч до перемоги – 6:3.

Для Світоліної це вже 16-й півфінал у кар'єрі на турнірах серії WTA 1000 та третій у Торонто. Саме тут у 2017 році українська тенісистка здобула один із найпрестижніших титулів у своїй кар'єрі.

У матчі за вихід до фіналу, який відбудеться 13 серпня, Світоліна зустрінеться з польською тенісисткою Ігою Швьонтек. Суперниці вже сім разів грали між собою, і українка має три перемоги, зокрема виграла два останні очні поєдинки.

Результат матчу:

Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Александрова (нейтральний статус) – 3:6, 6:0, 6:3.

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